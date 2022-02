Andos Udine | nuovo ecografo portatile per diagnosi più veloci

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo strumento, operativo nei nuovi spazi del Città Fiera, permette di trasmettere le immagini direttamente sul cellulare per unaveloce Fornisce immagini ad alta definizione, è pratico da usare e consente unaveloce: è ilwireless Vscan Air che l’Associazione Donne Operate al Seno diha acquistato per dare un servizio in più agli utenti del suopunto al Città Fiera. La nuova dotazione è stata presentata stamattina, con una simulazione condotta dalla dottoressa Chiara Zuiani, responsabile della Radioterapia Diagnostica dell’AsuFc. All’inaugurazione simbolica hanno partecipato, tra gli altri, il fondatore del Città Fiera Antonio Maria Bardelli, i consiglieri regionali Franco Iacop e Mauro Di Bert, il vicesindaco ...

«Siamo i primi in regione ad esserci dotati di questo strumento – ha spiegato la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin -, e sono molto soddisfatta di poter dare un servizio in più ai nostri ...