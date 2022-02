Von der Leyen lancia l'"Eu Chips Act" in chiave anti - Asia (Di martedì 8 febbraio 2022) La tedesca Ursula von der Leyen, presidente della Comissione europea, ha svelato l'"Eu Chips Act", il piano europeo per quadruplicare le forniture di semiconduttori in Europa entro il 2030, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) La tedesca Ursula von der, presidente della Comissione europea, ha svelato l'"EuAct", il piano europeo per quadruplicare le forniture di semiconduttori in Europa entro il 2030, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Von der L'UE approva il Chips Act: 43 miliardi per produrre semiconduttori in Europa La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato che in giornata odierna il collegio deo commissari ha approvato l'European Chips Act , un nuovo piano che ha l'obiettivo di consentire all'UE di "raddoppiare la produzione ...

