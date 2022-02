Un Tranquillo Weekend Di Paura, stasera in tv, è un apologo amarissimo e un capolavoro della New Hollywood (Di martedì 8 febbraio 2022) In un articolo uscito sul New Yorker nel 1973 e intitolato Dopo l’innocenza, la grande critica Pauline Kael parlava di Un Tranquillo Weekend Di Paura (Deliverance, 1972) di John Boorman come di un film esemplare della sua epoca. Che era quella dello scandalo Watergate, della montante disillusione politica che faceva seguito a una crisi di più lungo periodo già legata alla deflagrazione della guerra del Vietnam. Per questo, diversamente dal cinema degli anni Trenta, “in cui si diceva che le cose sarebbero andate meglio”, e degli anni seguenti alla Seconda guerra mondiale, “in cui la cattiveria sarebbe stata punita e il bene avrebbe trionfato”, i film degli anni Settanta, Un Tranquillo Weekend Di Paura tra questi, raccontavano una storia ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) In un articolo uscito sul New Yorker nel 1973 e intitolato Dopo l’innocenza, la grande critica Pauline Kael parlava di UnDi(Deliverance, 1972) di John Boorman come di un film esemplaresua epoca. Che era quella dello scandalo Watergate,montante disillusione politica che faceva seguito a una crisi di più lungo periodo già legata alla deflagrazioneguerra del Vietnam. Per questo, diversamente dal cinema degli anni Trenta, “in cui si diceva che le cose sarebbero andate meglio”, e degli anni seguenti alla Seconda guerra mondiale, “in cui la cattiveria sarebbe stata punita e il bene avrebbe trionfato”, i film degli anni Settanta, UnDitra questi, raccontavano una storia ...

