Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ben presto mi troverò di fronte al Giudice ultimo della mia vita suona come un testamento spirituale la lettera che Benedetto XVI ha scritto in risposta alle contestazioni che gli sono state rivolte il rapporto sugli abusi sui minori sono con la tuta di comportamenti errori per non aver agito Enel quattro casi quando guidava dal 1977 all’inizio del 1982 la diocesi bavarese il proprio merito ricordo i suoi incontri con le vittime di abusi commessi dai preti ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trasferiamo quando non la affrontiamo con la necessaria decisione responsabilità e scrivere Comunque gli incontri ancora una volta posso tool esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna il mio grande ...