UFFICIALE – Due nerazzurri squalificati: salteranno il Napoli! (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci saranno ben due squalifiche per i nerazzurri. FOTO: Imago – Inzaghi Inter squalifica In particolare, in seguito a veementi proteste al termine del derby contro il Milan, il difensore Alessandro Bastoni sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato. Solo una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi (con una multa di € 15.000,00), che non sarà in panchina al Maradona per il big match contro gli azzurri il prossimo sabato. Lautaro Martinez, invece, sarà sanzionato soltanto con un’ammenda di € 10.000,00. Anche lui ha manifestato in maniera molto evidente il proprio nervosismo a fine gara ed era stato anche colpevolizzato di un presunto sputo nei confronti di Theo Hernandez. AGGIORNAMENTO ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci saranno ben due squalifiche per i. FOTO: Imago – Inzaghi Inter squalifica In particolare, in seguito a veementi proteste al termine del derby contro il Milan, il difensore Alessandro Bastoni sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato. Solo una giornata di squalifica per il tecnico Simone Inzaghi (con una multa di € 15.000,00), che non sarà in panchina al Maradona per il big match contro gli azzurri il prossimo sabato. Lautaro Martinez, invece, sarà sanzionato soltanto con un’ammenda di € 10.000,00. Anche lui ha manifestato in maniera molto evidente il proprio nervosismo a fine gara ed era stato anche colpevolizzato di un presunto sputo nei confronti di Theo Hernandez. AGGIORNAMENTO ...

