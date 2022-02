Ucraina, Putin: “Alcune idee di Macron possibile base per ulteriori passi” (Di martedì 8 febbraio 2022) MOSCA – L’incontro a Mosca con il presidente francese Emmanuel Macron sulla crisi Ucraina è stato definito dal presidente russo Vladimir Putin come utile e sostanziale, e come la possibile base per “ulteriori passi” sulla strada di una soluzione diplomatica. “Ritengo che diverse delle sue idee e proposte, sulle quali è troppo presto per parlare, siano ben possibili per porre le basi per ulteriori passi”, ha affermato Putin al termine dell’incontro secondo quanto riportato dalla Cnn. Riferendosi poi alla prosecuzione della missione di Macron a Kiev, dove dovrà incontrare nelle prossime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Puntin ha aggiunto: “Vediamo come andranno gli incontri ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) MOSCA – L’incontro a Mosca con il presidente francese Emmanuelsulla crisiè stato definito dal presidente russo Vladimircome utile e sostanziale, e come laper “” sulla strada di una soluzione diplomatica. “Ritengo che diverse delle suee proposte, sulle quali è troppo presto per parlare, siano ben possibili per porre le basi per”, ha affermatoal termine dell’incontro secondo quanto riportato dalla Cnn. Riferendosi poi alla prosecuzione della missione dia Kiev, dove dovrà incontrare nelle prossime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Puntin ha aggiunto: “Vediamo come andranno gli incontri ...

Advertising

repubblica : Ucraina, Macron incontra Putin: 'Spero sia l'inizio della de-escalation' - Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - masechi : ?? Putin: 'Se l'Ucraina si unisce alla Nato e riprenderà la Crimea con mezzi militari, i Paesi europei saranno autom… - MarieFr12579649 : RT @francofontana43: Crisi Ucraìna. La Ue, con Macron, batte un colpo. L’incontro a Mosca con Putin: “Evitiamo la guerra, insieme” @Stef_Mo… - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Luciferino: Putin fa notare a Macron che nella democratica ucraina l' ex presidente è vittima di un processo politico.… -