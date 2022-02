STEVE HACKETT a Udine nel segno dei Genesis 6 luglio 2022

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo grande evento musicale internazionale nell’estate della città die del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 26, nel piazzale del Castello, grande ospite del calendario degli eventi distate sarà. Mostro sacro del progressive rock mondiale, chitarrista, cantante e compositore britannico,è conosciuto e amato in tutto il mondo sia per il suo lavoro con i, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, sia per la sua brillante carriera solista. La data disarà l’unico concerto nel Nordest della tournée mondiale dell’artista dal titolo “Revisited – Second Out + More”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di ...

Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno ..., leggendario chitarrista dei Genesis, arriva in Italia e non dimentica la Sicilia. Il tour mondiale prevede cinque concerti in Italia in estate e fra questi quello di Taormina il primo ...Nuovo grande evento musicale internazionale nell’estate della città di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 26 luglio, nel piazzale del Castello, grande ospite del calendario degli eventi di ...Arriva in Italia "Seconds out + more", il tour mondiale di Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis. Partito nel 2021 in Inghilterra con grande successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il ...