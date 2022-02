Sprint d’argento per Pellegrino | l’azzurro replica il successo olimpico in Corea

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino – Come a PyeongChang 2018. Accade per Federiconello sci di fondo. Anche per lui, dopo la magia creata da Arianna Fontana nello short track. Se quest'ultima cinge il collo con il secondo orodella carriera nei 500 metri e la decima medaglia a cinque cerchi vinta in totale,taglia per secondo il traguardo nellae conquista l'argento con il tempo di 2:58.32. Lascia il sogno dell'oro al solito Klaebo davanti, ma è ugualmente storia. Doppio argento per lui nei 15 km e alle Olimpiadi. Dopo 4 annisale ancora sul podio, stavolta è a Pechino 2022. (foto@fisi.org)