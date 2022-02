Sgarbi sbeffeggia Achille Lauro e si spoglia in diretta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 8 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/sd no mpl.mp4contro Vittorio. Il primo che sia Sanremo per simulare un battesimo. E il secondo che fa altrettanto ina Quarta Repubblica, restando a petto nudo e consacrandosi in. Un gesto provocatorio, ovviamente. Per denunciare in realtà il conformismo del festival della canzone italiana. Dove gli artisti si sono presentati sul palco agghindati in ogni modo, dai capelli rosa ai vestiti femminili, tranne che con un normalissimo abito da sera, fatta eccezione – va precisato – per Gianni Morandi e pochi altri. “Perché devono andare a petto nudo e con dei tatuaggi? – si è chiesto– Non possono mettersi una giacca e una camicia?”. E così ieri sera durante la ...