Roma, Abraham costretto al cambio: problema al flessore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'attaccante della Roma, Abraham, è stato costretto ad uscire dopo un problema al flessore della coscia destra Ancora problemi in casa Roma. Dopo Ibanez anche Abraham è uscito anzitempo nella sfida contro l'Inter in Coppa Italia. Per andare in pressing l'attaccante inglese ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto dentro Felix Afena Gyan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

