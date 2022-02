Premio Strega | i primi 12 libri candidati

(Di martedì 8 febbraio 2022) Manca sempre meno al2022. E sul sito del concorso, uno dei più importanti in Italia per quanto riguarda la letteratura, sono arrivati i12scelti dallagiuria Amici della Domenica. Iin questione sono: ‘Il cercatore di luce’ di Carmine Abate (Mondadori), proposto da Alessandro Masi; ‘Randagi’ di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), proposto da Silvia Ballestra; ‘La vita adulta’ di Andrea Inglese (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni; ‘Solo una canzone’ di Roberto Livi (Marcos y Marcos), proposto da Filippo La Porta; ‘Nessuna parola dice di noi’ di Gaia Manzini (Bompiani), proposto da Maria Ida Gaeta; ‘Il sangue della Montagna’ di Massimo Maugeri (La nave di Teseo), proposto da Maria Rosa Cutrufelli. E ancora: ‘Emersione’ di Benedetta ...

I primi dodici libri segnalati per l'edizione 2022 del Premio Strega dagli Amici della Domenica, la storica giuria del più importante riconoscimento letterario italiano, sono stati pubblicati sul sito del premio www.premiostrega.it. Ecco i 12 titoli: 'Il cercatore di luce' di Carmine Abate (Mondadori), proposto da Alessandro Masi; 'Randagi' di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), proposto da Silvia Ballestra; 'La vita adulta' di Andrea Inglese (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni; 'Solo una canzone' di Roberto Livi (Marcos y Marcos), proposto da Filippo La Porta; 'Nessuna parola dice di noi' di Gaia Manzini (Bompiani), proposto da Maria Ida Gaeta; 'Il sangue della Montagna' di Massimo Maugeri (La nave di Teseo), proposto da Maria Rosa Cutrufelli. Al via il Premio Strega 2022 con le candidature proposte dagli Amici della domenica, il nucleo storico della giuria del blasonato riconoscimento letterario romano giunto alla 76esima edizione.