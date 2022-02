Pechino 2022, Mayer vince Super G ed entra nella storia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matthias Mayer nella storia, vince anche il Super G a Pechino 2022. L’austriaco è il primo sciatore a vincere l’oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive. Ancora una giornata amara invece per l’Italia ai Giochi olimpici con Matteo Marsaglia 18°, Dominik Paris 21° e Christof Innerhofer ancora fuori. “Per me nel Super G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto”, ha detto Paris al termine della gara. Matthias Mayer si è dunque portato a casa anche la medaglia d’oro del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matthiasanche ilG a. L’austriaco è il primo sciatore are l’oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive. Ancora una giornata amara invece per l’Italia ai Giochi olimpici con Matteo Marsaglia 18°, Dominik Paris 21° e Christof Innerhofer ancora fuori. “Per me nelG era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto”, ha detto Paris al termine della gara. Matthiassi è dunque portato a casa anche la medaglia d’oro del ...

