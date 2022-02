Oscar 2022: nomination per “E’ stata la mano di Dio” miglior film straniero (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, alle 14.20 circa, hanno diramato le nomination all’ Oscar 2022, le speranze italiane erano riposte in “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino snobbato ai Golden Globes. E il film di Sorrentino ha avuto la nomination come miglior film straniero. Chi ha presentato le nomination all’Oscar 2022? La lista dei candidati nelle 23 categorie degli Oscar vengono presentati in diretta da Los Angeles dall’attrice Tracee Ellis Ross (vincitrice del Golden Globe nel 2017 per la serie Black-ish, nonché figlia della leggendaria Diana Ross) e dall’attore Leslie Jordan (protagonista in decine di celebre serie tv tra le quali Will & Grace, per la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, alle 14.20 circa, hanno diramato leall’, le speranze italiane erano riposte in “E’ladi Dio” di Paolo Sorrentino snobbato ai Golden Globes. E ildi Sorrentino ha avuto lacome. Chi ha presentato leall’? La lista dei candidati nelle 23 categorie deglivengono presentati in diretta da Los Angeles dall’attrice Tracee Ellis Ross (vincitrice del Golden Globe nel 2017 per la serie Black-ish, nonché figlia della leggendaria Diana Ross) e dall’attore Leslie Jordan (protagonista in decine di celebre serie tv tra le quali Will & Grace, per la ...

