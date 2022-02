Olimpiadi invernali 2022 | curling | l’Italia fa la storia e conquista l’oro

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il giorno tanto atteso è finalmente giunto e l’epilogo non poteva essere dei migliori. Un sogno impronunciabile ad inizioche, adesso, è divenuto una solida realità. Stefania Constantini e Amos Mosainer sono la coppia d’oro (è proprio il caso di dirlo) delitaliano. Il duo è riuscito are l’alloro più importante battendo tutte le Nazionali che si sono sovrapposte sul loro cammino. Un percorso netto straordinario che ha portato i due atleti azzurri ad eliminare i campioni del mondo britannici ed i campioni olimpici canadesi di questa disciplina. Tutti si sono inchinati al, tutti hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di questa coppia famelica, talentuosa e ben assortita. Gli azzurri sono sul tetto del mondo nelle ...

Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - sportface2016 : #Pechino2022, le parole di #Constantini e #Mosaner dopo lo storico oro nel #curling - Lodamarco1 : RT @CorSport: ?? #Pechino2022, oro Italia nel #curling ?? #Constantini e #Mosaner nella storia!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Anche alledi Pyeongchang 2018 Pellegrino aveva vinto l'argento in questa gara, sempre alle spalle di Klaebo. Klaebo ha vinto con il tempo di 2'58''06, il poliziotto valdostano di Nus è ..."Penso che un sogno così non ritorni mai più". E a volare è l'Italia del curling . Stefania Constantini e Amos Mosaner trionfano alle2022 . Il doppio misto tricolore si aggiudica la medaglia d'oro nella finale contro la Norvegia . Punteggio finale 8 - 5 per la coppia azzurra, semplicemente strepitosa. Finale ...14.45 Pechino 2022, Italia d'oro nel curling Storico oro dell'Italia nel curling al- le Olimpiadi invernali di Pechino. Ste- fania Constantini e Amos Mosaner batto- no 8-5 in finale la Norvegia e ...Questione di diritti umani in Cina Il signor Trudeau ha rilasciato una dichiarazione sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, applaudendo gli atleti canadesi, mentre ...