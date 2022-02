Noi, la nuova serie tv di Rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino: quando inizia, trama e cast (Di martedì 8 febbraio 2022) Noi, arriva la nuova serie tv di Rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Manca meno di un mese al debutto della nuova produzione targata rai che vedrà un cast con alcuni attori particolarmente a amati dal pubblico. L’appuntamento è a inizio marzo e in tutto saranno 12 gli episodi di questa prima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo al momento. Noi su Rai 1, arriva la nuova serie con Lino Guanciale: il cast Nel cast di “Noi” troviamo Lino Guanciale nei panni di Pietro e Aurora Ruffino in quelli di Rebecca. La serie Tv adatta il format made in USA This is us ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Noi, arriva latv di Rai 1 con. Manca meno di un mese al debutto dellaproduzione targata rai che vedrà uncon alcuni attori particolarmente a amati dal pubblico. L’appuntamento è a inizio marzo e in tutto saranno 12 gli episodi di questa prima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo al momento. Noi su Rai 1, arriva lacon: ilNeldi “Noi” troviamonei panni di Pietro ein quelli di Rebecca. LaTv adatta il format made in USA This is us ...

