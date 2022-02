Marotta: «Valutiamo ricorso per squalifiche Inzaghi e Bastoni» (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Roma”, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Le squalifiche di Bastoni e Inzaghi? Non entro nel merito perché sono valutazioni che toccano al giudice sportivo in base al referto dell’arbitro, dell’assistente in questo caso. Al massimo posso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Roma”, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Ledi? Non entro nel merito perché sono valutazioni che toccano al giudice sportivo in base al referto dell’arbitro, dell’assistente in questo caso. Al massimo posso L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Marotta: 'Squalifiche, valutiamo il ricorso. Scudetto? C'è anche la Juve. E Mou...' - macronim : RT @CalcioFinanza: Marotta: «Valutiamo il ricorso per le squalifiche di Inzaghi e Bastoni» - CalcioFinanza : Marotta: «Valutiamo il ricorso per le squalifiche di Inzaghi e Bastoni» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Marotta: «Valutiamo ricorso per squalifiche Inzaghi e Bastoni»: Nel pre-partita della sfida va… - cmdotcom : #Marotta: 'Derby, sconfitta immeritata! Bastoni e Inzaghi? Valutiamo il ricorso. Ritorno di Mou? No. Juve da scudet… -