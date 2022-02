Lutto improvviso per Maria De Filippi: una perdita inaspettata (Di martedì 8 febbraio 2022) Una morte che nessuno si poteva aspettare e che ha toccato anche Maria De Filippi. Un’incidente che è stato letale per una giovane. Queste sono le notizie che mai vorremmo raccontare, eppure bisogna farlo, per rigor di cronaca. La sorella di Antonella Prisco, ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi, è morta per un incidente. Le ragazze erano insieme all’interno di una Smart e un frontale con una 600 è stato letale per la diciassettenne. Fortunatamente, la maggiore si è salvata, ma è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale. Maria De Filippi con un’espressione rattristata (WebSource)Antonella Prisco è famosa per aver partecipato al programma Uomini e Donne condotto dalla moglie del presentatore e giornalista Maurizio Costanzo. Non solo, ha ... Leggi su topicnews (Di martedì 8 febbraio 2022) Una morte che nessuno si poteva aspettare e che ha toccato ancheDe. Un’incidente che è stato letale per una giovane. Queste sono le notizie che mai vorremmo raccontare, eppure bisogna farlo, per rigor di cronaca. La sorella di Antonella Prisco, ex corteggiatrice del programma condotto daDe, è morta per un incidente. Le ragazze erano insieme all’interno di una Smart e un frontale con una 600 è stato letale per la diciassettenne. Fortunatamente, la maggiore si è salvata, ma è dovuta ricorrere alle cure mediche in ospedale.Decon un’espressione rattristata (WebSource)Antonella Prisco è famosa per aver partecipato al programma Uomini e Donne condotto dalla moglie del presentatore e giornalista Maurizio Costanzo. Non solo, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto improvviso Raffaele ucciso da un malore improvviso a 44 anni: lascia moglie e figli Lutto a Giugliano per la morte di Raffaele Russo . Raffaele, 44 anni, sarebbe stato ucciso da un infarto. Grande lutto per la comunità cittadina che si è stretta alla famiglia di Raffaele, a sua moglie e ai suoi quattro figli. Anche sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e in ricordo di Raffaele, ...

Lutto al trono Over di Uomini e Donne: E' morta all'improvviso. Maria De Filippi e Fan sotto choc: "E' assurdo" Antonella Prisco, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha subito un grave incidente ad Avellino nel quale è morta la sorella Debora, di soli 17 anni. La 26enne aveva partecipato al ...

Lutto improvviso per Maria De Filippi: una perdita inaspettata TopicNews.it Lutto improvviso per Maria De Filippi: una perdita inaspettata Una brutta perdita ha colpito Maria De Filippi. Un'incidente che ha fatto perdere la vita a una ragazza minorenne.

DANTE GHINELLI Per la scomparsa del signor DANTE GHINELLI partecipano al lutto: Sistina, Lalla, Tina, Ivana, Luciana, Tina, Mirco, Bruno, Giuliano, Franco Parma, 7 febbraio 2022 DANTE sei scomparso così all’improvvi ...

