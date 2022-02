L'uomo sgozzato a bordo di una nave e i 400 chili di droga sequestrati (Di martedì 8 febbraio 2022) Un marinaio trovato morto sgozzato, 400 chili di droga sequestrati e un camallo della Culmv arrestato. Sono gli ingredienti del giallo che si è consumato, tra domenica... Leggi su europa.today (Di martedì 8 febbraio 2022) Un marinaio trovato morto, 400die un camallo della Culmv arrestato. Sono gli ingredienti del giallo che si è consumato, tra domenica...

Advertising

PalermoToday : L'uomo sgozzato a bordo di una nave e i 400 chili di droga sequestrati - LucaMourinhismo : Del Genoa ieri non protesta NESSUNO cazzo, NESSUNO. In uno sport in cui quel pelato di merda si lamenta del rosso a… -