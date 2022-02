LIVE Snowboard | PGS Pechino 2022 in DIRETTA | Roland Fischnaller ai quarti!

Advertising

sportface2016 : #Live #Snowboard Roland #Fischnaller avanza ai quarti di finale! Nel gigante maschile escono invece gli altri due… - sportface2016 : #Live #Snowboard Nadya #Ochner esce agli ottavi nel gigante femminile: l'azzurra battuta dalla ceca Ester… - sportface2016 : #Live #Snowboard Partono le fasi finali del gigante maschile e femminile: l'Italia è ancora in corsa con Roland… - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Qualificazioni slalom gigante maschile e femminile In finale anche Roland Fischnaller, sesto… - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Qualificazioni slalom gigante maschile e femminile Nadya Ochner si qualifica per un soffio! S… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboard

Orari e italiani in gara Dalloarrivano notizie agrodolci per l' Italia : nel PGS ... Risultati di oggiSuper G maschile Difficile per Dominik Paris trovare il riscatto per la delusione ......36:: finale per il bronzo PGS donne: a seguire finale per l'oro ore 08:43:: ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...Dopo gli acuti di Feuz e Gut-Behrami, che ci hanno regalato le prime medaglie di Pechino 2022, oggi la Svizzera si è subito messa in evidenza grazie a Mathilde Gremaud (bronzo nel Big Air). Delusione ...Sono terminate le qualificazioni per gli atleti del gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Pechino 2022. In campo maschile, quarto tempo per ...