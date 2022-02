Italia d'oro nel curling. La perfetta serenità di Stefania Constantini e Amos Mosaner (Di martedì 8 febbraio 2022) Vedere qualcosa scivolare piano, osservarne la traiettoria, percepire l’attrito che lo rallenta progressivamente sino a bloccarne il moto ha in sé qualcosa di catartico. Soprattutto quando tutto questo si svolge su di una superficie ghiacciata, ossia lì dove erroneamente si ritiene che l’attrito non esista. Negli inverni in Pomerania, Caspar David Friedrich trovava tranquillità e pace a vedere i ragazzini far scivolare i loro pattini sui laghi ghiacciati dell’isola di Rügen, oppure vederli spingere piccole pietre piatte per “fare tocco”. All’epoca, i ragazzini occupavano così le ore di luce dei loro inverni. Il “Far tocco” c’entra poco o nulla con il curling, era un gioco abbastanza dozzinale nel quale contava colpire le altre pietre e la vittoria si otteneva per numero di tocchi effettuati. Eppure quella stessa tranquillità che trametteva quella visione al pittore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Vedere qualcosa scivolare piano, osservarne la traiettoria, percepire l’attrito che lo rallenta progressivamente sino a bloccarne il moto ha in sé qualcosa di catartico. Soprattutto quando tutto questo si svolge su di una superficie ghiacciata, ossia lì dove erroneamente si ritiene che l’attrito non esista. Negli inverni in Pomerania, Caspar David Friedrich trovava tranquillità e pace a vedere i ragazzini far scivolare i loro pattini sui laghi ghiacciati dell’isola di Rügen, oppure vederli spingere piccole pietre piatte per “fare tocco”. All’epoca, i ragazzini occupavano così le ore di luce dei loro inverni. Il “Far tocco” c’entra poco o nulla con il, era un gioco abbastanza dozzinale nel quale contava colpire le altre pietre e la vittoria si otteneva per numero di tocchi effettuati. Eppure quella stessa tranquillità che trametteva quella visione al pittore ...

Advertising

Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - LiaCapizzi : L' ORO più sbalorditivo. Un dominio. Inimmaginabile per uno sport che in Italia raccoglieva più sfottò che stima. C… - Ride_per_finta : RT @stazzitta: Le gambe di #EmmaMarrone sono importanti, importantissime, l’hanno portata sui palchi di tutta Italia, di fronte a centinaia… - MasterblogBo : PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Pechino, ancora d… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia oro Turrini a CM: 'L'Italia del curling è commovente, altro che gli haters da smartphone. La Fontana come Dybala' ...non è surreale che da un Paese che ha appena 400 tesserati per il curling arrivi addirittura un oro ... Insomma, C'è un'altra Italia, oltre i veleni. Basta cercarla. E Dobbiamo imparare a volerle bene'. ...

Olimpiadi Pechino 2022: l'Italia vince un altro oro nel curling misto La coppia italiana ha vinto la finale con il punteggio di 8 - 5 contro i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, conquistando un'altra medaglia d'oro per l'Italia. Il nostro Paese entra così ...

Storico oro olimpico per l'Italia del Curling nel doppio misto PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e ...

Video Olimpiadi Pechino 2022 Discovery+ | Premiazione ORO Constantini e Mosaner, Inno di Mameli Stefania Constantini e Amos Mosaner la coppia del doppio misto del Curling che ha regalato all’Italia un miracoloso oro nel Curling ricevono la medaglia più preziosa tanto bramata. Per l’Italia – che ...

...non è surreale che da un Paese che ha appena 400 tesserati per il curling arrivi addirittura un... Insomma, C'è un'altra, oltre i veleni. Basta cercarla. E Dobbiamo imparare a volerle bene'. ...La coppia italiana ha vinto la finale con il punteggio di 8 - 5 contro i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, conquistando un'altra medaglia d'per l'. Il nostro Paese entra così ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e ...Stefania Constantini e Amos Mosaner la coppia del doppio misto del Curling che ha regalato all’Italia un miracoloso oro nel Curling ricevono la medaglia più preziosa tanto bramata. Per l’Italia – che ...