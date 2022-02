Israele, processo a Netanyahu rinviato a prossima settimana (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Tribunale di Gerusalemme, depositario del processo a carico dell'ex premier Benyamin Netanyahu, ha deciso di posticipare un'altra udienza questa settimana, rimandando il processo almeno fino alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Tribunale di Gerusalemme, depositario dela carico dell'ex premier Benyamin, ha deciso di posticipare un'altra udienza questa, rimandando ilalmeno fino alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele processo Israele, processo a Netanyahu rinviato a prossima settimana Il Tribunale di Gerusalemme, depositario del processo a carico dell'ex premier Benyamin Netanyahu, ha deciso di posticipare un'altra udienza questa settimana, rimandando il processo almeno fino alla prossima. La Corte ha accettato la richiesta in tal senso della accusa che ha chiesto altro tempo per indagare sulle rivelazioni che la polizia abbia usato illegalmente lo ...

