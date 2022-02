Inter-Roma 2-0, Dzeko e Sanchez stendono i giallorossi. Mou fuori dalla Coppa Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) L?Inter vince 2-0 a San Siro contro la Roma e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia. In rete la coppia d?attacco Dzeko-Sanchez, il cileno chiude i giochi nella ripresa con un gol... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022) L?vince 2-0 a San Siro contro lae si qualifica alla semifinale di. In rete la coppia d?attacco, il cileno chiude i giochi nella ripresa con un gol...

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - spiazeperlarube : Crisi Inter, ha vinto solo 2-0 contro la Roma #InterRoma - EssereInteristi : ???| INTER - ROMA L'#Inter passa in semifinale di Coppa Italia per un risultato di 2-0 che vede protagonisti Edin… -