Inter, Milan, Napoli o... La volata in vetta è questione di testa: Serie A e profezie (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ultimo turno di campionato fa riflettere sull'imprevedibilità del calcio che forse è bello anche per questo. Ci ha fatto tornare indietro a quando Napoli e Milan comandavano la classifica a pari punti e tutti dicevano che una delle due avrebbe vinto il tricolore, con l'Inter staccata di 7 punti. La coppia di testa sembrava irraggiungibile, soprattutto il Napoli che aveva miglior attacco e miglior difesa. Poi gli infortuni, il Covid e persino la coppa d'Africa falcidiavano le due (meno l'Inter) che perdevano per strada gli atleti migliori e di conseguenza il primato, assunto poi dagli uomini di Inzaghi che sembravano addirittura proiettati in una facile cavalcata verso il traguardo. La sconfitta nel derby ha però rimescolato le carte: infatti, anche senza alterare le posizioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ultimo turno di campionato fa riflettere sull'imprevedibilità del calcio che forse è bello anche per questo. Ci ha fatto tornare indietro a quandocomandavano la classifica a pari punti e tutti dicevano che una delle due avrebbe vinto il tricolore, con l'staccata di 7 punti. La coppia disembrava irraggiungibile, soprattutto ilche aveva miglior attacco e miglior difesa. Poi gli infortuni, il Covid e persino la coppa d'Africa falcidiavano le due (meno l') che perdevano per strada gli atleti migliori e di conseguenza il primato, assunto poi dagli uomini di Inzaghi che sembravano addirittura proiettati in una facile cavalcata verso il traguardo. La sconfitta nel derby ha però rimescolato le carte: infatti, anche senza alterare le posizioni di ...

Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - Giordy96 : RT @PdiCalcio: INTER-MILAN ai Raggi X Tiri 11-10 Tiri In Porta 5-3 Possesso Palla 46%-54% Passaggi 349-430 Passaggi Riusciti 84%-84% Dribb… - FidaFrancesco : RT @calciomercatoit: ?? Tanti auguri ad Hakan #Calhanoglu, che oggi compie 28 anni ?? Meglio in maglia #Inter o in maglia #Milan il turco? h… -