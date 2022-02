Green pass novità: l’alleggerimento delle misure deciso dal Governo (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli ultimi dati sui contagi sono certamente confortanti rispetto ad alcune settimane fa e per questo motivo, in tema di Green pass novità, i cittadini italiani possono ora giovarsi delle nuove misure, incluse nel decreto dello scorso 4 febbraio. Di seguito intendiamo fare il punto su quelle che sono le principali novità in tema di certificazione verde, anche con riferimento alla gestione dei casi di coronavirus a scuola. Green pass novità: eccone tre che attenuano le restrizioni Senza essere eccessivamente ottimisti, i dati aggiornati sui contagi indicano una sensibile diminuzione dei casi di coronavirus, e ciò senza adottare restrizioni severe o un vero e proprio lockdown. Inoltre, la variante dominante ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli ultimi dati sui contagi sono certamente confortanti rispetto ad alcune settimane fa e per questo motivo, in tema di, i cittadini italiani possono ora giovarsinuove, incluse nel decreto dello scorso 4 febbraio. Di seguito intendiamo fare il punto su quelle che sono le principaliin tema di certificazione verde, anche con riferimento alla gestione dei casi di coronavirus a scuola.: eccone tre che attenuano le restrizioni Senza essere eccessivamente ottimisti, i dati aggiornati sui contagi indicano una sensibile diminuzione dei casi di coronavirus, e ciò senza adottare restrizioni severe o un vero e proprio lockdown. Inoltre, la variante dominante ...

