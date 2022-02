GF Vip, Delia Duran contro Jessica: “Per lei sono una minaccia” (Di martedì 8 febbraio 2022) Tira aria di maretta tra Delia Duran e Jessica Hailé Sélassié al Gfvip, con la prima che accusa la seconda di provare astio verso di lei perché gelosa della sua complicità con Barù. L’occasione dell’attacco a distanza è uno sfogo della venezuelana condiviso con un’altra coinquilina vip, in cui Delia dichiara di rappresentare una “minaccia” per Jessica e che per ripicca farà di tutto per mostrare la sua vicinanza a Barù. Nel frattempo, c’è anche un’altra vip nella Casa che trama contro Delia, contestando il suo accesso alla finale del reality. GF Vip, Barù shock su Noemi: “Devono tagliarle le corde vocali”. La cantante replica Il nipote di Costantino della Gherardesca ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022) Tira aria di maretta traHailé Sélassié al Gfvip, con la prima che accusa la seconda di provare astio verso di lei perché gelosa della sua complicità con Barù. L’occasione dell’attacco a distanza è uno sfogo della venezuelana condiviso con un’altra coinquilina vip, in cuidichiara di rappresentare una “” pere che per ripicca farà di tutto per mostrare la sua vicinanza a Barù. Nel frattempo, c’è anche un’altra vip nella Casa che trama, contestando il suo accesso alla finale del reality. GF Vip, Barù shock su Noemi: “Devono tagliarle le corde vocali”. La cantante replica Il nipote di Costantino della Gherardesca ...

