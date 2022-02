Gazzetta: Koulibaly festeggia in Senegal la Coppa d’Africa, il rientro a Napoli potrebbe slittare (Di martedì 8 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly avrebbe dovuto fare ritorno a Napoli domani, ma i festeggiamenti in Senegal per la vittoria della Coppa d’Africa potrebbero far slittare il rientro alla base. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il difensore azzurro è atteso a Dakar per la passerella d’onore. Rientrerà invece regolarmente Frank Anguissa. “Il Senegal ha conquistato il trofeo e capitan Koulibaly è atteso a Dakar per la passerella, magari il difensore non rientrerà come previsto domani (Anguissa invece è atteso) ma a parte che Juan Jesus dà garanzie, a questo punto la volata scudetto è lunga e riavere il “Comandante” (per il quale, insieme a Mertens, è stata proposta la cittadinanza onoraria), come lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Kalidouavrebbe dovuto fare ritorno adomani, ma imenti inper la vittoria dellaro farilalla base. Lo scrive ladello Sport. Il difensore azzurro è atteso a Dakar per la passerella d’onore. Rientrerà invece regolarmente Frank Anguissa. “Ilha conquistato il trofeo e capitanè atteso a Dakar per la passerella, magari il difensore non rientrerà come previsto domani (Anguissa invece è atteso) ma a parte che Juan Jesus dà garanzie, a questo punto la volata scudetto è lunga e riavere il “Comandante” (per il quale, insieme a Mertens, è stata proposta la cittadinanza onoraria), come lo ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Koulibaly festeggia in Senegal la Coppa d’Africa, il rientro a #Napoli potrebbe slittare Il difensore a… - zazoomblog : Gazzetta: con Osimhen Koulibaly e Anguissa il Napoli ha fatto più punti dell’Inter - #Gazzetta: #Osimhen… - IoSonoMontese : RT @NapoliTalk: Scusa @Gazzetta_it , ma non ci sono notizie più importanti da mettere in prima pagina? @FootballSenegal #AFCON2021 Gazz… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Coppa d’Africa: Koulibaly il migliore, Salah mezza delusione #totalenergiesafcon2021 - ItalianSerieA : RT @NapoliTalk: Scusa @Gazzetta_it , ma non ci sono notizie più importanti da mettere in prima pagina? @FootballSenegal #AFCON2021 Gazz… -