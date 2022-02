Fiumicino | degrado a via Pesce Luna | la discarica infinita

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 febbraio 2022), incuria, abbandono… è questa la situazione che si ripresenta puntualmente, da anni, in via del: calcinacci, detriti, e unaa cielo aperto hanno di nuovo invaso la zona in prossimità della spiaggia. Un piccolo angolo di territorio dove, purtroppo, l’inciviltà sembra regnare sovrana. L’ennesima segnalazione delarriva dal gruppo di volontariato Volontari e Sostenibilità, che con qualche scatto pubblicato su Facebook ha accesso ancora una volta i riflettori su questa problematica: “Ci troviamo in Via delaltezza civico 148, ex maneggio dei cavalli – si legge nel post -. Un’area diventata ormai da tempo meta di continui abbandoni, che ogni giorno si ripetono generando abitudini incontrollabili, ...