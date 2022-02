F1: Masi sempre più in bilico (Di martedì 8 febbraio 2022) Michael Masi sembra essere sempre più lontano dalla Formula Uno. Il direttore di gara australiano, potrebbe pagare a caro prezzo quanto accaduto nell’ultimo gran premio del 2021 in quel di Abu Dhabi. Red Bull: Horner sconta la sua “pena” F1-Masi: in arrivo un nuovo direttore di gara? Il finale di stagione 2021 continua ad essere il tema ricorrente nel mondo della Formula Uno. A farne le spese potrebbe essere Michael Masi, direttore di gara australiano. Quanto accaduto all’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi rischia infatti di porre fine all’avventura di Masi in F1. L’ex presidente della FIA, Jean Todt, ha rivelato di essere stato costantemente in contatto con Masi dopo la fine della stagione. Tuttavia, il manager francese non è più a capo della federazione e la scelta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) Michaelsembra esserepiù lontano dalla Formula Uno. Il direttore di gara australiano, potrebbe pagare a caro prezzo quanto accaduto nell’ultimo gran premio del 2021 in quel di Abu Dhabi. Red Bull: Horner sconta la sua “pena” F1-: in arrivo un nuovo direttore di gara? Il finale di stagione 2021 continua ad essere il tema ricorrente nel mondo della Formula Uno. A farne le spese potrebbe essere Michael, direttore di gara australiano. Quanto accaduto all’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi rischia infatti di porre fine all’avventura diin F1. L’ex presidente della FIA, Jean Todt, ha rivelato di essere stato costantemente in contatto condopo la fine della stagione. Tuttavia, il manager francese non è più a capo della federazione e la scelta ...

