Due turni di squalifica per Bastoni, uno per Hernandez, Zaniolo e Inzaghi (Di martedì 8 febbraio 2022) Due giornate di squalifica a Bastoni, una a Hernandez, Zaniolo e all'allenatore Simone Inzaghi. Sono queste, tra le altre, le decisioni del giudice sportivo in base all'ultima giornata del campionato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Due giornate di, una ae all'allenatore Simone. Sono queste, tra le altre, le decisioni del giudice sportivo in base all'ultima giornata del campionato ...

Advertising

Gazzetta_it : Due turni di squalifica per #Bastoni, uno per Hernandez, Zaniolo e Inzaghi - vale7inter : VERDETTI UFFICIALI DEL GIUDICE SPORTIVO - #Bastoni: DUE turni di SQUALIFICA per avere, “al termine della gara rivo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, due turni di stop per Bastoni, un turno per Inzaghi, saltano il Napoli, altri 14 calciatori… - napolimagazine : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, due turni di stop per Bastoni, un turno per Inzaghi, saltano il Napoli, altri 14 calcia… - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, due turni di stop per Bastoni, un turno per Inzaghi, saltano il Napoli, altri 14 calcia… -