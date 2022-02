Dayane Mello | rivelazioni su Alex e Delia | “Tutto questo è ridicolo”

(Di martedì 8 febbraio 2022) A commentare le ultime dinamiche che si sono create in questa sesta edizione del GF Vip è, un volto noto nel programma. La modella ha infatti preso parte alla scorsa edizione del reality, arrivando in finale. Migliore amica di Soleil Sorge, come dimostrato anche dal suo ritorno nella casa per parlarle, laL'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

e il racconto del tentato suicidio: 'Un gesto assurdo'è una vera e propria icona della bellezza internazionale ed è tornata a raccontarsi a DiPiù dove, oltre che ...In particolare,si è schierata contro la coppia, in difesa dell'amica Soleil Sorge. Ospite del GF Vip Party , la modella brasiliana ha accusato i due gieffini di aver preso in giro l'...Dayane Mello, confessione choc: “A 16 anni tentai il suicidio. Un gesto assurdo, salvata da mia nonna…”. E ribadisce di non aver subito abusi da Nego do Borel a La Fazenda Confessione choc di Dayane ...Dayane Mello shock: racconta che aveva deciso di togliersi la vita in un momento molto particolare della sua adolescenza, insomma quando era ancora una teenager. La showgirl e modella recentemente ...