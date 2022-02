Contraccezione | i metodi più sicuri per una sana vita sessuale Tipologia e l’accessibilità in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 8 febbraio 2022) La salute riproduttiva è definita dall’OMS come uno “stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale in tutto ciò che attiene il sistema riproduttivo, le sue funzioni ed i suoi meccanismi”. Avere unasicura risulta essere un elemento fondamentale nelladi ogni individuo. Tra i vari aspetti che rientrano nel concetto di salute riproduttiva c’è anche quello dellae quindi la regolazione della propria fecondità. Che cosa significa“Persi intende il complesso dei mezzi utilizzati per impedire il verificarsi di una gravidanza. In generale, a prescindere dall’età, la pianificazione della gravidanza permette di ridurre l’esposizione a fattori di rischio e di adottare interventi protettivi per la salute, come ...