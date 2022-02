Calcio, l’Inter si impone 2-0 sulla Roma ed è in semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È l’Inter la prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022. La squadra di Simone Inzaghi cancella con un colpo di spugna il ko nel derby imponendosi 2-0 a San Siro contro la Roma, rendendo amaro il ritorno di José Mourinho avanti ai tifosi neroazzurri; basta un gol per tempo del grande ex Edin Dzeko e di Alexis Sanchez per avere ragione dei giallorossi che per lungo tempo sono parsi spaesati, venendo poi colpiti dal raddoppio nel loro momento migliore. Pronti via, e l’Inter va subito in vantaggio: sgroppata di Perisic sulla sinistra, il cross viene solo sfiorato da Smalling lasciando all’ex di turno Dzeko tutto il tempo di colpire con il suo sinistro al volo. I giallorossi balbettano nei primi quindici minuti e rischiano tantissimo al 6?, quando Barella coglie la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Èla prima semifinalista della2021-2022. La squadra di Simone Inzaghi cancella con un colpo di spugna il ko nel derbyndosi 2-0 a San Siro contro la, rendendo amaro il ritorno di José Mourinho avanti ai tifosi neroazzurri; basta un gol per tempo del grande ex Edin Dzeko e di Alexis Sanchez per avere ragione dei giallorossi che per lungo tempo sono parsi spaesati, venendo poi colpiti dal raddoppio nel loro momento migliore. Pronti via, eva subito in vantaggio: sgroppata di Perisicsinistra, il cross viene solo sfiorato da Smalling lasciando all’ex di turno Dzeko tutto il tempo di colpire con il suo sinistro al volo. I giallorossi balbettano nei primi quindici minuti e rischiano tantissimo al 6?, quando Barella coglie la ...

