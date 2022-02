Bob a 2, la Giamaica non farà la gara femminile. Perso l’appello al TAS (Di martedì 8 febbraio 2022) Niente da fare per la Giamaica. Il TAS ha detto no alla richiesta di Jazmine Fenlator-Victorian di poter partecipare nella gara di bob a due insieme alla compagna Audra Segree alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Una richiesta avvenuta poiché, secondo Fenlator-Victorian, la Giamaica era era stata ingiustamente esclusa. La sudamericana ha fatto infatti ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS), affermando che la International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) ha infranto le proprie regole nel calcolo dei punti che determinano i punti olimpici nello sport. “Faccio appello a proteggere i miei diritti e i diritti del mio Paese di partecipare pienamente ai Giochi Olimpici. Non starò in silenzio mentre la mia nazione e la mia squadra saranno trattate ingiustamente”. Erano state queste le sue dichiarazioni nella giornata di ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Niente da fare per la. Il TAS ha detto no alla richiesta di Jazmine Fenlator-Victorian di poter partecipare nelladi bob a due insieme alla compagna Audra Segree alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Una richiesta avvenuta poiché, secondo Fenlator-Victorian, laera era stata ingiustamente esclusa. La sudamericana ha fatto infatti ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS), affermando che la International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF) ha infranto le proprie regole nel calcolo dei punti che determinano i punti olimpici nello sport. “Faccio appello a proteggere i miei diritti e i diritti del mio Paese di partecipare pienamente ai Giochi Olimpici. Non starò in silenzio mentre la mia nazione e la mia squadra saranno trattate ingiustamente”. Erano state queste le sue dichiarazioni nella giornata di ...

