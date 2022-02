Blanco, chi è Giulia Lisioli: la fidanzata più invidiata d’Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Giulia Lisioli. Segnatevi questo nome. Perché potremmo sentirne parlare spesso d’ora in poi. Almeno fino a quando farà coppia fissa con Blanco. Perché la giovane ragazza di cui conoscevamo appena il nome fino a pochi giorni fa, ora è quasi una celebrità. Dopo che il cantante ha conquistato il podio di Sanremo cantando Brividi insieme a Mahmood, il suo nome è cercatissimo sul web. Perché tutti vogliono sapere chi è colei che ha rubato il cuore del cantante rivelazione del Festival. Blanco con la fidanzata Giulia Lisioli: 23 anni, origini bresciane, è oggi una delle fidanzate più invidiate d’Italia (Foto Instagram @giuli Lisioli) Chi è Giulia Lisioli, fidanzata di ... Leggi su amica (Di martedì 8 febbraio 2022). Segnatevi questo nome. Perché potremmo sentirne parlare spesso d’ora in poi. Almeno fino a quando farà coppia fissa con. Perché la giovane ragazza di cui conoscevamo appena il nome fino a pochi giorni fa, ora è quasi una celebrità. Dopo che il cantante ha conquistato il podio di Sanremo cantando Brividi insieme a Mahmood, il suo nome è cercatissimo sul web. Perché tutti vogliono sapere chi è colei che ha rubato il cuore del cantante rivelazione del Festival.con la: 23 anni, origini bresciane, è oggi una delle fidanzate più invidiate(Foto Instagram @giuli) Chi èdi ...

