Belli torna nella casa del GF Vip per 2 settimane, Montano sbotta: “Stomachevole, insopportabile!” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ringleader di questa edizione del GF Vip sta per fare il suo comeback dove tutto è iniziato. Il GF infatti ha chiesto ad Alex Belli di tornare nella casa di Cinecittà per qualche tempo. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini ieri sera in diretta: “Stasera faremo una proposta indecenti al nostro Alex Belli. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ringleader di questa edizione del GF Vip sta per fare il suo comeback dove tutto è iniziato. Il GF infatti ha chiesto ad Alexdiredi Cinecittà per qualche tempo. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini ieri sera in diretta: “Stasera faremo una proposta indecenti al nostro Alex. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni inper qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia ...

Advertising

StraNotizie : Belli torna nella casa del GF Vip per 2 settimane, Montano sbotta: “Stomachevole, insopportabile!” - milibrat6 : RT @LVerdegiglio: #gfvip Sono strafelice che Alex belli torna nella casa. Vi è piaciuto portare Delia sul podio stile Madonnina addolorata?… - LVerdegiglio : #gfvip Sono strafelice che Alex belli torna nella casa. Vi è piaciuto portare Delia sul podio stile Madonnina addol… - ToniattiMarisa : RT @IlSabini: #GFVIP ALEX BELLI TORNA IN CASA TUTTI: - affpatt1 : RT @IlSabini: #GFVIP ALEX BELLI TORNA IN CASA TUTTI: -