Barbara d'Urso e La Pupa e il Secchione Show: nuovo programma per la conduttrice. Quando comincia (Di martedì 8 febbraio 2022) Ormai è ufficiale, Barbara d'Urso passa ad Italia1. Nelle sua mani ci sarà la conduzione del programma La Pupa e il Secchione Show, storico format della rete che per l'occasione si darà una sostanziale rinfrescata ed è pronto a conquistare una platea ben più ampia dell'ultima edizione condotta da Andrea Pucci. La conduttrice raccoglie il testimone dallo Showman come anticipatovi tempo fa, portando nel programma il racconto non solo delle simpatiche prove alle quali si sottoporranno i concorrenti ma anche il racconto simil reality di ciò che accade durante la settimana vissuta nel residence che li ospiterà. A dare l'annuncio è stato un promo in circolazione sulla stessa rete del gruppo Mediaset che ritrae Barbara

