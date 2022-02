Ascolti TV 7 febbraio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 7? Sui canali Rai,, sono andati in onda Makari (Rai 1), Delitti in paradiso (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarta Repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - Giampanet : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 6 febbraio 2022, L’Amica Geniale 20.6%, Che Tempo che Fa 25.4% - alessandroabbr5 : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% - Simobal05 : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

Settimana record, quella appena conclusa, per gliin streaming, da quando Auditel rileva i consumi televisivi fuori dal televisore. L'effetto ... nella settimana dal 30 gennaio al 5si ...Raiuno punta da sempre forte sulle fiction , garanzia di ottimicon i vari titoli inseriiti in palinsesto, e propone da stasera la seconda stagione inedita ...prima puntata 7: Saverio ...Ascolti tv ieri sera, lunedì 7 febbraio 2022, dati auditel e lo share: chi ha vinto Grande Fratello VIP o Makari 3 su Rai 1?Dopo il trionfo sanremese, Gianni Morandi riprende la lunga carrellata di spettacoli (praticamente tutti sold out) al Teatro Duse, con il suo ’Stasera gioco in casa’. Stasera la prima data che, come q ...