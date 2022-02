“Allora io me ne vado”. GF Vip nel caos, la decisione che stravolge tutto: “Non doveva succedere” (Di martedì 8 febbraio 2022) I telespettatori hanno deciso di porre fine al cosiddetto teatrino formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Per farlo, a livello di strategia e televoto, hanno optato per santificare la moglie artistica dell’ex interprete di Centovetrine a discapito della sua acerrima avversaria. Quest’ultima pare aver stufato anche per le varie cattiverie dedicate in tutti questi mesi ad ogni coinquilino del GF Vip 6. Pur sempre diplomatico, Davide Silvestri è stato tra i primi a dirsi pieno. Durante la 39esima puntata, trasmessa poco prima dell’esordio di Sanremo, Delia Duran ha letteralmente stracciato Soleil Sorge al televoto diventando così candidata alla finale del GF Vip 6. Notizia che ha fatto ribollire di rabbia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed altri protagonisti del reality. Nella 40esima puntata poi, lo stupore dei vipponi è salito alle stelle. La pantera del Sudamerica ... Leggi su tuttivip (Di martedì 8 febbraio 2022) I telespettatori hanno deciso di porre fine al cosiddetto teatrino formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Per farlo, a livello di strategia e televoto, hanno optato per santificare la moglie artistica dell’ex interprete di Centovetrine a discapito della sua acerrima avversaria. Quest’ultima pare aver stufato anche per le varie cattiverie dedicate in tutti questi mesi ad ogni coinquilino del GF Vip 6. Pur sempre diplomatico, Davide Silvestri è stato tra i primi a dirsi pieno. Durante la 39esima puntata, trasmessa poco prima dell’esordio di Sanremo, Delia Duran ha letteralmente stracciato Soleil Sorge al televoto diventando così candidata alla finale del GF Vip 6. Notizia che ha fatto ribollire di rabbia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed altri protagonisti del reality. Nella 40esima puntata poi, lo stupore dei vipponi è salito alle stelle. La pantera del Sudamerica ...

