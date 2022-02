Agenzia delle Entrate e Green pass (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi ci è arrivata l’ennesima segnalazione su una notizia un pelo datata, ma abbiamo comunque scelto di trattarla perché sta tutt’ora circolando. Sto parlando della notizia che vedrebbe il Ministero delle Finanze (se non addiruittura l’Agenzia delle Entrate) avere degli interessi nell’emissione del Green pass. Titolava VisioneTV il 7 gennaio 2022: Agenzia delle Entrate e dati sanitari: ora sappiamo a cosa serve il Green pass L’articolo è affiancato dalla solita costante richiesta di soldi: Riporto dal testo dell’articolo: …per stanare gli ultracinquantenni disobbedienti, i dati dell’Agenzia delle Entrate saranno incrociati con quelli dell’anagrafe ... Leggi su butac (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi ci è arrivata l’ennesima segnalazione su una notizia un pelo datata, ma abbiamo comunque scelto di trattarla perché sta tutt’ora circolando. Sto parlando della notizia che vedrebbe il MinisteroFinanze (se non addiruittura l’) avere degli interessi nell’emissione del. Titolava VisioneTV il 7 gennaio 2022:e dati sanitari: ora sappiamo a cosa serve ilL’articolo è affiancato dalla solita costante richiesta di soldi: Riporto dal testo dell’articolo: …per stanare gli ultracinquantenni disobbedienti, i dati dell’saranno incrociati con quelli dell’anagrafe ...

