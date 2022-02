Van der Sar dopo allontanamento Overmars: “Duro colpo per chi tiene all’Ajax” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Trovo la situazione spaventosa per tutti e condivido le parole di Leen Meijaard. Nel mio ruolo, mi sento anche responsabile di aiutare le colleghe. Un clima sportivo e lavorativo sicuro è molto importante. Presteremo ancora di più attenzione a questo nel prossimo futuro”. Così Edwin Van der Sar commenta l’allontanamento di Marc Overmars dall’Ajax dopo le molestie ai danni di alcune colleghe. L’ex portiere del Manchester United ha aggiunto: “Marc ed io giochiamo insieme dall’inizio degli anni ’90, prima all’Ajax e poi in nazionale e siamo colleghi nella gestione dell’Ajax da quasi dieci anni. Questa fine arriva in modo molto brusco. Stiamo lavorando a qualcosa di davvero meraviglioso qui all’Ajax, quindi questa notizia sarà anche un Duro colpo per ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Trovo la situazione spaventosa per tutti e condivido le parole di Leen Meijaard. Nel mio ruolo, mi sento anche responsabile di aiutare le colleghe. Un clima sportivo e lavorativo sicuro è molto importante. Presteremo ancora di più attenzione a questo nel prossimo futuro”. Così Edwin Van der Sar commenta l’di Marcle molestie ai danni di alcune colleghe. L’ex portiere del Manchester United ha aggiunto: “Marc ed io giochiamo insieme dall’inizio degli anni ’90, primae poi in nazionale e siamo colleghi nella gestione dell’Ajax da quasi dieci anni. Questa fine arriva in modo molto brusco. Stiamo lavorando a qualcosa di davvero meraviglioso qui, quindi questa notizia sarà anche unper ...

Ultime Notizie dalla rete : Van der L'UniPomezia crolla contro l'Arezzo AREZZO (4 - 3 - 1 - 2): 1 Colombo; 23 Campaner, 2 Biondi, 4 Van der Velden, 21 Ruggeri (37' st 3 Mastino); 8 Lazzarini (7' st 20 Mancino), 6 Pisanu, 5 Benedetti; 16 Sicurella (7' st 26 Marchi, 22' st ...

A marzo torna il grande ciclismo a Siena: prima Strade Bianche, poi la Tirreno - Adriatico Dopo la vittoria a marzo scorso della tappa Camaiore - Chiusdino del campione del mondo Julien Alaphilippe, che bruciò allo sprint i due titani del ciclismo moderno Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, e la partenza da Monticiano il giorno successivo, la stagione 2022 partirà con numerosi eventi in Val di Merse nella prima quindicina di marzo. Sabato 5 e domenica 6 marzo sarà di nuovo ...

