Una domenica storta che adesso rischia di pesare (Di lunedì 7 febbraio 2022) Che brutta ripartenza di campionato. È andato tutto storto ieri all’Atalanta. Alzi la mano chi si aspettava una prestazione tanto sballata. Stavolta i nerazzurri hanno sorpreso tutti in negativo, per una serie di motivi che analizziamo nelle pagine che seguono. Ma, al netto dei problemi tattici, delle scelte, della reiterata difficoltà a segnare in casa contro squadre chiuse, lasciano perplessi i tanti errori commessi sul campo, uno dei quali è costato l’espulsione di Musso (Gasperini ha parlato esplicitamente di «frittate», nel dopopartita). E la formazione rimasta in dieci uomini è un altro ostacolo che si è sommato alle mancanze di una domenica da dimenticare in fretta. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Che brutta ripartenza di campionato. È andato tutto storto ieri all’Atalanta. Alzi la mano chi si aspettava una prestazione tanto sballata. Stavolta i nerazzurri hanno sorpreso tutti in negativo, per una serie di motivi che analizziamo nelle pagine che seguono. Ma, al netto dei problemi tattici, delle scelte, della reiterata difficoltà a segnare in casa contro squadre chiuse, lasciano perplessi i tanti errori commessi sul campo, uno dei quali è costato l’espulsione di Musso (Gasperini ha parlato esplicitamente di «frittate», nel dopopartita). E la formazione rimasta in dieci uomini è un altro ostacolo che si è sommato alle mancanze di unada dimenticare in fretta.

Advertising

SanremoRai : Una giornata come tante? No, è domenica! Prendiamo la vita come viene, tra cani, gatti e donne peccaminose. Domani… - AmiciUfficiale : DOMANI, domenica 6 Febbraio, vi aspettiamo tutti alle 14.00 su Canale 5 con una nuova puntata di #Amici21! Pronti a… - acmilan : A splendid Sunday for the Rossonere: four goals for a win in the first leg of the Women's Coppa Italia quarter-fina… - dani61d : @Morelembaum1 Porca miseria, ci frega una festa, dove sono finiti i bei tempi in cui veniva di mercoledì, il lunedì… - bistromat : @sanremohistory assolutamente! ma anche tantissimo nel 2021 secondo me momento perfetto era una delle canzoni migli… -