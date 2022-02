Stiamo andando alla grande nel curling (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con la decima vittoria in dieci gare, la coppia mista italiana è finale alle Olimpiadi di Pechino: domani vincerà la prima medaglia italiana nella disciplina Leggi su ilpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con la decima vittoria in dieci gare, la coppia mista italiana è finale alle Olimpiadi di Pechino: domani vincerà la prima medaglia italiana nella disciplina

