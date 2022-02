“Spallata di Giroud sul primo gol?”: arriva la risposta di Pioli! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefano Pioli, dopo la vittoria nel derby, si è raccontato ai microfoni di Radio anch’io sport facendo il punto sulla stagione del Milan. Queste le sue dichiarazioni, a partire proprio dal 2-1 in rimonta contro l’Inter di sabato: “La mia squadra non ha mai smesso di crederci e di giocare. Ho letto tanti commenti dopo il derby, ma la partita è stata più equilibrata di quanto sia stato raccontato. Lo dicono i dati. Spesso sono gli episodi a decidere gare come questa, noi siamo stati bravi a restarci dentro fino alla fine”. MILAN, ITALY – NOVEMBER 28: Stefano Pioli, Head Coach of AC Milan looks on prior to the Serie A match between AC Milan and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on November 28, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Pioli ha anche parlato delle numerose polemiche sull’arbitraggio definito “all’inglese” durante il derby: “Sono estremamente ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefano Pioli, dopo la vittoria nel derby, si è raccontato ai microfoni di Radio anch’io sport facendo il punto sulla stagione del Milan. Queste le sue dichiarazioni, a partire proprio dal 2-1 in rimonta contro l’Inter di sabato: “La mia squadra non ha mai smesso di crederci e di giocare. Ho letto tanti commenti dopo il derby, ma la partita è stata più equilibrata di quanto sia stato raccontato. Lo dicono i dati. Spesso sono gli episodi a decidere gare come questa, noi siamo stati bravi a restarci dentro fino alla fine”. MILAN, ITALY – NOVEMBER 28: Stefano Pioli, Head Coach of AC Milan looks on prior to the Serie A match between AC Milan and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on November 28, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Pioli ha anche parlato delle numerose polemiche sull’arbitraggio definito “all’inglese” durante il derby: “Sono estremamente ...

