Short track, Giovanni Malagò: "Arianna sei nella storia! Mi hai commosso" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovanni Malagò esprime la propria gioia per l'oro odierno di Arianna Fontana. La lombarda è riuscita nell'impresa di confermarsi alle Olimpiadi Invernali nello Short track nei 500 metri a poche ore dall'argento vinto nella Mixed Team. Dopo il bronzo a Vancouver 2010, argento a Sochi 2014 e oro a PyeongChang 2018 arriva un nuovo alloro per la nostra connazionale che eguaglia Stefania Belmondo a quota 10 podi nei Giochi Olimpici Invernali. La finale odierna è stata semplicemente incredibile per l'azzurra che ha avuto la meglio sull'olandese Suzanne Schulting, la principale rivale per l'oro. Giovanni Malagò ha rilasciato in merito ai microfoni del CONI: "Arianna sei nella storia! Mi hai ..."

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - LiaCapizzi : ** ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque c… - _Steph_anie__ : RT @RaiPlay: ?? SEI GRANDE ARIANNAAA ?? ???? Arianna è ORO! Primo a #Beijing2022 per l'Italia. Orgoglio Azzurro ????? ? ?? La finale dello #Shor… - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: Primo oro per l'Italia, lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. Notizia in aggiornamento su -