Servizi segreti, i vertici non possono lavorare all'estero per tre anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo stabilisce un Dpcm, firmato da Mario Draghi il 21 gennaio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Dpcm e' anteriore all'ipotizzata candidatura di Elisabetta Belloni , direttore del Dis, a ...

