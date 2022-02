Scuola | Galli | “Troppa confusione | comprendo il disagio degli studenti”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Altro giro, altra regola. Cambia il modo di vivere lain tempo di pandemia. Da oggi, lunedì 7 febbraio, le regole su Dad, tamponi e rientro in classe cambiano ancora. E non manca chi, trae genitori, è rimasto confuso da questa girandola di regolamenti. Dalla parte, in piazza venerdì in tutta Italia, anche Massimo. “il. In linea generale sono d’accordo su fatto che ale cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid. E’ assolutamente comprensibile, quindi, che ci sia un atteggiamento almeno ‘infastidito’ da parte dei ragazzi”, ha detto all’Adnkronos l’ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Ha aggiunto ...

' Non conosco nel dettaglio le rivendicazioni degli studenti, ma la confusione sullaè evidente ', ha aggiunto, ricordando che probabilmente, però, 'ho una visione più restrittiva del ..." Non conosco nel dettaglio le rivendicazioni degli studenti, ma la confusione sullaè evidente ", ha aggiunto, ricordando che probabilmente, però, "ho una visione più restrittiva del ...Dalla parte degli studenti, in piazza venerdì in tutta Italia, anche Massimo Galli. “Comprendo il disagio degli studenti. In linea generale sono d’accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse ...Concorde anche Massimo Galli: "In linea generale sono d'accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid". Proprio sula confusione generata dalle norme di ...