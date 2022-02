Scuola, cosa chiedono i ragazzi che protestano? «Vogliamo un esame diverso e niente fotocopie e caffè nell’alternanza» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Contestano il modello di svolgimento della maturità e le caratteristiche del progetto di alternanza Scuola-lavoro gli studenti che protestano nelle piazze negli ultimi tempi e che continueranno a scendere in strada per manifestare contro le decisioni del ministero dell’Istruzione e il suo mancato intervento. Dietro alla protesta della generazione che ha conosciuto la didattica a distanza per colpa del Covid, ci sono volti organizzati in reti, associazioni, forum, collettivi. C’è l’Unione degli studenti medi e la Rete studenti medi. I giovani hanno cominciato a protestare con forza all’indomani della morte di Lorenzo Parelli, il 18enne rimasto ucciso sotto una trave in acciaio nel suo ultimo giorno di stage nell’ambito del percorso di formazione professionale scolastico. La maturità Sotto il fronte dell’esame di maturità, gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Contestano il modello di svolgimento della maturità e le caratteristiche del progetto di alternanza-lavoro gli studenti chenelle piazze negli ultimi tempi e che continueranno a scendere in strada per manifestare contro le decisioni del ministero dell’Istruzione e il suo mancato intervento. Dietro alla protesta della generazione che ha conosciuto la didattica a distanza per colpa del Covid, ci sono volti organizzati in reti, associazioni, forum, collettivi. C’è l’Unione degli studenti medi e la Rete studenti medi. I giovani hanno cominciato a protestare con forza all’indomani della morte di Lorenzo Parelli, il 18enne rimasto ucciso sotto una trave in acciaio nel suo ultimo giorno di stage nell’ambito del percorso di formazione professionale scolastico. La maturità Sotto il fronte dell’di maturità, gli ...

Advertising

chetempochefa : 'Sottolineo una cosa: come è cresciuto il numero dei suicidi giovanili. Cosa significa? Pensiamo alla scuola, al bu… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Come è cresciuto il numero dei suicidi giovanili. Cosa significa? C’è un’aggressività che scoppia,… - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - frenkiee_ : @mchlvns Ma non te lo sequestrano mai il telefono? cosa è diventata la scuola italiana… - luisa_pm_ : 'Mamma, io sono sfortunato perché ho paura di dormire da solo'. La paura passerà, e non sei sfortunato, sei a casa… -