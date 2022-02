Roma, butta via il barattolo con la cocaina e scappa: pusher raggiunto e arrestato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione di Monte Porzio Catone hanno arrestato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada secondaria, i Carabinieri hanno notato due persone che parlavano tra loro e uno di questi, alla vista dei militari, è scappato a piedi in aperta campagna, lanciando in mezzo alla vegetazione un involucro ricoperto da cellophane. Immediatamente inseguito dai Carabinieri, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dopo circa 200 metri. Indosso al fermato, un 38enne del posto con precedenti, i Carabinieri hanno rinvenuto 2.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio e, dopo aver recuperato l’oggetto che aveva gettato per disfarsene, hanno accertato che si trattava di un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022)– I Carabinieri della Stazione di Monte Porzio Catone hannoun 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada secondaria, i Carabinieri hanno notato due persone che parlavano tra loro e uno di questi, alla vista dei militari, èto a piedi in aperta campagna, lanciando in mezzo alla vegetazione un involucro ricoperto da cellophane. Immediatamente inseguito dai Carabinieri, l’uomo è statoe bloccato dopo circa 200 metri. Indosso al fermato, un 38enne del posto con precedenti, i Carabinieri hanno rinvenuto 2.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio e, dopo aver recuperato l’oggetto che aveva gettato per disfarsene, hanno accertato che si trattava di un ...

