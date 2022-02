Petrolio: in rialzo a New York a 92,37 dollari (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,1% a 92,37 dollari al barile. . 7 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,1% a 92,37al barile. . 7 febbraio 2022

