Petagna il gol al 100’ diventa record | Mai così su azione in A

Andrea Petagna segna un nuovo record in serie A con il gol al 100' in serie A contro il Venezia. Nessuno come lui su azione. Andrea Petagna, entrato al minuto 88, sigla al 100' il raddoppio del Napoli sul Venezia. Dopo la respinta di Lezzerini su Mertens l'attaccante sigla il 2-0 che chiude l'incontro. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mette in evidenza un particolare sul gol di Petagna: "Potremmo chiamarla "zona Petagna" perché gol tardivi come il suo se ne vedono pochi. Per via del prolungato recupero (causa soprattutto lo scontro di testa fra l'arbitro Mariani e il terzino Ebuehi ,e la sua espulsione oltre il 90') la rete del raddoppio e del sigillo della vittoria, Andrea Petagna l'ha segnata al 100' di gioco.

